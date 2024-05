Reprodução Instagram - 22.5.2024 Julia Roberts e Martin Luther King

A atriz Julia Roberts , de 56 anos, e o ativista Martin Luther King Jr. (1929–1968) viraram assunto nas redes sociais por conta de uma história inusitada envolvendo o nascimento da artista. Isso porque Luther King pagou o parto de Roberts.





Os pais da artista, conhecida pelos filmes que protagonizou na indústria cinematográfica hollywoodiana, eram amigos próximos do ativista e da esposa dele, Coretta Scott. Pela forte relação de amizade que tinham com os pais de Julia, o casal pagou o parto no qual a atriz nasceu.



"Meus pais tinham uma escola de teatro em Atlanta e, num dia, Coretta Scott King ligou para minha mãe perguntando se seus filhos poderiam fazer parte da escola, porque eles estavam tendo dificuldade em encontrar um lugar que aceitasse as crianças", contou Roberts, em entrevista concedida à jornalista Gayle King em 2022.





Segundo Roberts, a aproximação foi iniciada por conta da escola de teatro dos pais e, depois, o 'favor' foi retribuído. Quando Julia estava prestes a nascer, em outubro de 1967, os pais dela enfrentavam uma crise financeira e contaram com o apoio de Martin Luther King Jr. e Coretta Scott para pagar as despesas da instituição hospitalar onde o parto foi realizado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp