Divulgação Morre influenciador Lucas Alexandre





Morreu na madrugada deste sábado (22) o influenciador Lucas Alexandre, que tinha 22 anos de idade. O jovem sofreu um grave acidente de trânsito na GO-080, em Goiânia, Goiás.

Segundo informações do g1, o veículo em que Lucas estava saiu da pista e capotou, informou o Corpo de Bombeiros. Ele teria perdido o controle do carro em uma curva, enquanto voltava de um evento a trabalho em Anápolis.

As informações foram confirmadas pela mãe do influenciador através de uma live no Instagram, onde aparece visivelmente abalada.

"É com a dor na coração que eu venho contar para vocês que é verdade, não é mentira. O Lucas sofreu um acidente de carro, o carro capotou e ele veio a óbito, faleceu", confirmou a mãe na rede social do filho.

No Instagram, Lucas Alexandre acumulava mais de 470 mil seguidores, onde compartilhava vídeos de humor e a vida como estudante do 9º período de medicina veterinária. O influenciador estava finalizando a graduação.