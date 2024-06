Reprodução/Instagram Mãe de Lucas Alexandre, influenciador que morreu em acidente de carro em Goiânia





Sandra Nunes, mãe do influenciador Lucas Alexandre, de 22 anos, que morreu em um acidente de carro em Goiânia neste sábado (22), apareceu aos prantos no perfil do Instagram do filho para confirmar a morte do jovem, que acumulava mais de 470 mil seguidores na rede social.

Abalada, a mãe abriu uma live e confirmou a morte. "Meus fi, eu sei que era assim que o Lucas falavam com vocês, gostava de conversar com vocês todos os dias. É com imensa dor no meu coração, imenso pesar, meu coração está partido, que eu vim aqui falar para vocês que não é mentira, é verdade", começou.

"O Lucas sofreu um acidente de carro, estava vindo de um evento, era cedo, por volta de 2h16, ele saiu do evento, capotou o carro e veio a óbito, faleceu", relatou Sandra no vídeo.





Em lágrimas, a mãe do influenciador contou que acordava todos os dias com o "bom dia" do filho e que agora está resolvendo os trâmites do sepultamento. Ela também mostrou o último presente dado pelo filho: uma corrente com o sinal da cruz.

"Já tirei o corpo do IML e agora estou escolhendo um caixão para enterrar um filho, me arrumando para fazer o velório de um filho. Não era um filho, era uma joia que eu tinha, um excelente filho, não tenho do que reclamar do meu filho", disse a mulher chorando.

No Instagram, Lucas Alexandre compartilhava vídeos de humor e a vida como estudante do 9º período de medicina veterinária. O influenciador estava finalizando a graduação.

Acidente

Morreu na madrugada deste sábado (22) o influenciador Lucas Alexandre, que tinha 22 anos de idade. O jovem sofreu um grave acidente de trânsito na GO-080, em Goiânia, Goiás.

Segundo informações do g1, o veículo em que Lucas estava saiu da pista e capotou, informou o Corpo de Bombeiros. Ele teria perdido o controle do carro em uma curva, enquanto voltava de um evento a trabalho em Anápolis.

O velório de Lucas Alexandre será na Sala Nacional em frente ao cemitério Jardim da Paz, em Aparecida de Goiania, entre 18h deste sábado (22) e 10h de domingo (23). O sepultamento acontecerá, às 10h no domingo (23), no mesmo cemitério.