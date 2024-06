Reprodução Instagram - 22.6.2024 Influencer Lucas Alexandre Barros

Morreu no último sábado (22), aos 22 anos, o influenciador Lucas Alexandre Barros. Antes de sofrer o trágico acidente que causou sua morte, o jovem havia feito uma última publicação no Instagram, que viralizou na web.



“Bora viver”, escreveu ele como legenda da postagem que veiculou nas redes sociais. Lucas morreu após perder o controle do carro em uma curva na GO-080, em Goiânia. O rapaz voltava de um compromisso profissional em Anápolis.



Os detalhes sobre a causa do acidente ainda não foram divulgadas pela polícia. Informações preliminares do corpo de bombeiros, no registro da ocorrência, não apontam o envolvimento de outro carro no acidente.



A mãe de Lucas, Sandra Nunes, lamentou a perda do filho: “É com a dor no meu coração. É com imenso pesar. Meu coração está partido. Vim aqui falar para vocês que realmente não é mentira, é verdade. O Lucas sofreu um acidente de carro, capotou e veio a óbito”.



Quem era Lucas Alexandre de Barros?

Além de ter ganhado destaque na internet pela rotina como influenciador digital, o jovem gostava de animais e escolheu como carreira a profissão de médico veterinário. Com mais de 500 mil seguidores somente no Instagram, ele já estava na fase final da graduação.

