Foto: Reprodução / Instagram / @britneyspears Britney Spears

A cantora, compositora e atriz Britney Spears, de 42 anos, usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira (25) para fazer um desabafo em resposta aos comentários que tem recebido sobre o próprio corpo. Ela ainda criticou as fotos que paparazzi tiram dela e disse que se sente "perseguida".







"Entendo que meu corpo não é perfeito, mas também sei que não tenho celulite na minha perna do jeito que os paparazzi fazem parecer. Também sei que, do jeito que os paparazzi me fotografam em público quando saio de casa, eles fazem com que eu pareça outra pessoa. Honestamente, é abusivo porque me sinto como a pessoa mais perseguida do mundo", relatou.





"Essa é a verdade, não faz bem para o meu coração e para minha saúde. Se acreditasse nessas fotos e perdesse mais peso, ficaria doente e iria parar no hospital. É uma conversa complicada, porque, em um mundo comandado pela vaidade, ninguém vai acreditar em mim. Nenhuma pessoa vai acreditar em mim, porque todos preferem a negatividade", acrescentou.





Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Spears critica paparazzi. A cantora, que amadureceu sob os holofotes, já teve outros embates com fotógrafos e um episódio ficou marcado em sua carreira. Trata-se da vez que ela atacou o carro de um paparazzi com um guarda-chuva em 2007.





Pazes na família?

Britney teria se reconciliado com os filhos, Sean, 18 anos e Jayden, 17. Mãe e filhos estavam afastados por conta de polêmicas do passado envolvendo o pai da cantora, que tinha a tutela de seus bens. Segundo fontes do "Daily Mail", eles voltaram a se encontrar em fevereiro deste ano. Sean e Jayden são fruto do antigo relacionamento de Spears com Kevin Federline.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp