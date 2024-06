Reprodução/Instagram Os filhos voltaram a falar com artista após período de conturbações

A cantora Britney Spears voltou a falar com os filhos, Sean, 18 anos e Jayden, 17, após passado conturbador. Os dois estariam sem contato com a mãe desde fevereiro, segundo fontes do Daily Mail.

Um contato próximo da família disse ao portal que os filhos estão "oficialmente de volta aos trilhos" com a mãe. Os dois estão morando sozinhos no Havaí e Britney viaja escondida para o local para vê-los.

A artista teria planejado esses encontros com os filhos para uma reconciliação. Os dois não compareceram no casamento da diva pop em 2022 com Sam Asghari. Neste período, Britney revelou que os filhos a proibiram de postar fotos com eles nas redes sociais e segundo o marido, teriam passado dois anos sem ver a mãe e ele não estaria disposto a levar os meninos para a casa dela sem sua autorização.

"Britney tem conversado e trabalhado na sua relação com Sean Preston e Jayden há meses," disse a fonte. "Os meninos têm muito amor por sua mãe, assim como ela por eles. As coisas estão totalmente de volta aos trilhos e eles estão ansiosos pelo futuro juntos", afirmou a fonte ao Daily Mail.

Os filhos são fruto do casamento de Britney com o dançarino Kevin Federline. A guarda de Jayden e Seam sempre foi compartilhada entre Britney e Kevin, mas os meninos ficavam mais com o pai. Até 2021, a cantora ficou sob tutela de seu próprio pai, Jamie Spears, por 13c anos, em que ela não tinha autonomia sobre seus negócios, carreira e decisões sobre sua vida pessoal.