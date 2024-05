Reprodução/Instagram Britney Spears

A cantora e atriz Britney Spears , de 42 anos, protagonizou outra polêmica envolvendo o namorado Paul Soliz. Na última quinta-feira (2), após rumores de que teria tido uma briga física com o parceiro , a artista surgiu saindo descalça do Chateau Marmont , um dos hotéis mais buscados pela classe artística em Los Angeles. O momento em que Spears deixava o edifício coincidiu com a chegada de uma ambulância, chamada depois da discussão do casal.





Incomodada com os holofotes voltados para si, a celebridade afirmou que "torceu o tornozelo" e que, na verdade, não tinha brigado com Paul. "Só para avisar as pessoas, a notícia é falsa! Gostaria que neste momento houvesse respeito para que as pessoas entendessem que estou cada dia mais forte", iniciou, através das redes sociais.





"Acho que sou apenas uma garota e estou menstruada. Também torci o tornozelo ontem à noite e os paramédicos apareceram ilegalmente na minha porta. Eles nunca entraram no meu quarto, mas me senti completamente assediada. Estou me mudando", completou.





Entenda a suposta briga física entre ela e o namorado

Segundo o portal americano "TMZ", na última quarta-feira (1), policiais receberam uma denúncia alegando que Britney estava no meio de um "colapso mental" e assediando funcionários e clientes do Chateau Marmont.





O que surpreendeu os policiais foi o estado de Britney . Isso porque, quando os policiais chegaram ao hotel, averiguaram que a celebridade não estava tendo um "colapso mental". Depois disso, o casal começou uma discussão física dentro do quarto, afirma o "TMZ".





Fontes do portal americano pontuaram que Spears chegou a ferir a perna durante a discussão. Os entrevistados do "TMZ" ainda afirmam que a cantora estava "fora de controle". Por essa razão, uma equipe de paramédicos foi acionada. Após os profissionais da saúde chegarem, Britney deixou o edifício com um cobertor e descalça.

