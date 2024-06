Divulgação Casal formado por criadores de conteúdo adulto celebra casamento nudista em São Paulo





Luiza Marcato, ex-atriz de pegadinhas da RedeTV!, e ator pornô espanhol Máximo García movimentaram as redes sociais nesta semana ao casarem sem roupa, em uma cerimônia nudista em São Paulo. Além dos noivos, os convidados também estavam pelados.

O casamento, que aconteceu na mansão do noivo, repercutiu na internet e foi alvo de críticas entre os internautas. O casal, que faz sucesso nas plataformas de conteúdo adulto, revelou que enquanto criticam, eles faturam R$ 300 mil por mês.

"As mesmas pessoas que julgam, falam mal e condenam nosso casamento, são as mesmas que assinam nossos conteúdos (risos). É hipocrisia", rebateu a noiva, que é criadora de conteúdo adulto junto com o marido.

E continuou: "E pior: muitas mulheres e homens que criticam, fazem pior: traem seus companheiros, são infiéis, desrespeitam a relação e vivem mil problemas no casamento".





"Somos de verdade, fizemos uma cerimônia que tem a nossa cara, que faz parte da nossa vida. E temos muito orgulho disso: de eternizar o momento dessa forma e de sermos criadores +18. Tudo o que construí até aqui, vem da pornografia. É um trabalho como qualquer outro, tem que respeitar. 'É o nosso estilo de vida'”, argumentou Luiza.

Já o ator pornô afirmou que não vê os comentários. "Para ser sincero, nem vejo mais os comentários e as críticas. Sou muito mais do que dizem por aí. Pode até parecer arrogância, mas eu não ligo mais para o que vão achar de mim. Enquanto criticam, eu faturo R$ 300 mil por mês", revelou Máximo García.

"Tenho agora uma esposa maravilhosa, uma relação de verdade, sem mentiras e segredos, do nosso jeito, e estou construindo a minha vida e o meu patrimônio. Fizemos o casamento do nosso modo. Nos conhecemos no pornô, nossos amigos são do pornô, nós vivemos nesse mundo. Por que seria diferente? Não é desrespeito pelo ritual em si. Pelo contrário: é respeito à nossa essência, ao que somos de verdade. A felicidade incomoda, né?”, completou ele.

