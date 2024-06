Divulgação/Globo Marcos Mion se emociona com homenagens da família





O programa "Caldeirão com Mion", da TV Globo, foi repleto de emoção neste sábado (22). O apresentador da atração Marcos Mion se emocionou ao ganhar uma homenagem da sua família durante o programa especial em comemoração ao seu aniversário, que aconteceu na última quinta-feira (20).



“Vocês são minha inspiração, minha base para tudo. É uma alegria muito grande poder receber uma homenagem dessas e ter a minha mãe aqui para ver tudo. Faz isso valer a pena, de verdade. Você honrar a existência do seu pai e da sua mãe tem que vir antes de tudo”, disse o apresentador, que completou 45 anos de idade.

Pela primeira vez desde que assumiu o programa, em 2021, a família de Mion apareceu no palco do Caldeirão e levou o apresentador às lágrimas, quando ele ouviu o recado dos pais, Carmen e Décio.

Depois das mensagens, sua mãe compareceu ao palco para abraçá-lo. O pai não conseguiu estar presente por conta de uma cirurgia realizada recentemente.

“Que alegria poder celebrar seus 45 anos aqui, no palco dos seus sonhos, com a plateia que você ama e os amigos queridos”, disse a mãe Carmen. "Você está no palco dos seus sonhos, celebrando tantas realizações, mas a maior conquista foi a família que você construiu. Desejo uma vida criativa, com amor e alegrias", acrescentou.

Caiu uma lágrima aqui, gente 🥲 Que surpresa linda a família do @marcosmion fez pra ele! 🥺💖 #Caldeirão pic.twitter.com/T5IgWWlAz8 — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 22, 2024





O pai de Mion gravou um vídeo, que foi exibido no telão do programa: “Que você continue sendo essa pessoa incrível que todos admiram. E para mamãe e para mim, que continue sendo a luz da nossa vida. Um beijo, te amo”.

A esposa Suzana Gullo e os três filhos de Mion, Romeu, de 19 anos; Donatella, de 15; e Stefano, de 14, enviaram vídeos e também compareceram ao Caldeirão.

"Hoje eu quero falar do Marcos que ninguém conhece, lindo e maravilhoso, pai dos nossos filhos incríveis. Você sabe que é meu porto seguro, é tudo para mim, minha outra metade, a gente se completa", disse Suzana.

Em seguida, Mion refletiu sobre o nascimento de Romeu, que faz parte do espectro autista. "Eu vivi uma época de prepotência, eu achava que tinha tudo, que a minha vida era perfeita. Tinha casado com a mulher dos meus sonhos, muito sucesso, uma carreira meteórica... Eu acreditava que eu tinha tudo, ai eu quis ter um filho", disse, ecomionado.

"E Deus me deu um presente que eu não esperava: um filho autista. Ninguém ajoelha e reza para ter um filho autista, mas isso acontece muito. O mais louco é que eu, com 24 anos e me tornando pai do Romeu, entendi que minha vida não era perfeita. Mas com a chegada dele, ela estava começando a ficar", concluiu ele.

