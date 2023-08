Reprodução Marcos Mion reflete sobre viagem a sós com esposa: 'Demoramos demais'

O apresentador Marcos Mion fez uma publicação nesta quinta-feira (10) celebrando a viagem a sós com a esposa Suzana Gullo. Na declaração, ele também lamentou ter demorado tanto para curtir um momento em casal, sem a presença dos filhos. O casal é pai de Romeo, de 18 anos, Donatella, de 14, e Stefano, de 13.

"Não façam como nós. Demoramos tempo demais para achar tempo só para a gente e só percebemos o quanto demoramos e o quanto é ruim todo esse tempo sem tempo só para a gente, quando tiramos tempo só para a gente", iniciou a reflexão.

O apresentador curte uma temporada na Itália, na época que marca o fim do verão europeu. "Filhos sempre são a prioridade. E sempre tem que ser. Mas hoje nos entreolhamos no meio de um dia delicioso de não fazer nada na praia e pensamos ao mesmo tempo: 'imagina o nervoso que a gente ia estar? Procurando coisas para as crianças fazerem porque estaríamos péssimos deles estarem achando um saco não ter nada para fazer?'. E foi boa a sensação de não estar sentindo essa culpa. (Sobrenome de todo pai e mãe é culpa, gente)", admitiu.

Com a imagem que ilustra ele e a esposa Suzana Gullo brindando em frente ao mar, Mion se declarou.

"Nosso elo se renova, nossos olhares acham outros ângulos e o mais engraçado sabe o que é? Que quando estamos só nós dois, da para a gente reencontrar as pessoas que éramos antes de tudo. Antes dos muitos anos e muitos filhos. Quando éramos só nós dois. E isso é demais. Recomendo para todo casal com 18 anos juntos ou mais. A eterna arte do redescobrir, ressignificar e reencontrar. Te amo, Nena! Sempre foi você e vai ser você para sempre. Redescobrindo, ressignificando e reencontrando".