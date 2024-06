Reprodução Instagram - 23.6.2024 Linda Thompson

A atriz Linda Thompson , de 74 anos, usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques dela de biquíni rosa. Ex do cantor Elvis Presley e do atleta Bruce Jenner , a artista aproveitou o dia ensolarado e comemorou a chegada do verão americano.



“Feliz primeiro dia de verão. Espero que esta seja uma estação linda na sua vida. Em todas as nossas vidas. Que o sol brilhe em céus gloriosos e de dentro de cada coração. Partilhando tempo com aqueles que mais amamos”, escreveu ela como legenda.



Nos comentários da postagem, a base de fãs da atriz rasgou elogios a ela. “O seu corpo está incrível”, elogiou uma usuária do Instagram. “Uau, você me incentivou a ir para a academia”, prosseguiu outra. “Você está fabulosa de linda”, completou uma terceira. “Incrível”, acrescentou uma quarta. “Aproveite o verão, maravilhosa”, finalizou ainda uma quinta.



Quem é Linda Thompson?

Conhecida pela trajetória como atriz, ela também se destacou na mídia internacional pelo envolvimento amoroso com alguns famosos, a exemplo de Elvis Presley (1935-1977), e do ex-atleta Bruce Jenner, de 74. Do relacionamento com Bruce, teve os filhos Brandon, de 43, e Brody Jenner, de 40. Linda também é uma das compositoras de "I Have Nothing", canção eternizada na voz de Whitney Houston (1963-2012) em "O Guarda Costas".

