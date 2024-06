Reprodução Instagram - 21.6.2024 Evandro Pinto, participante do 'Casamento às Cegas'

O segurança pessoal Evandro Pinto , de 35 anos, participante da atual temporada de "Casamento às Cegas" , foi acusado por Luana Mendes de ter abandonado o filho de 12 anos, o jovem Gustavo. Além disso, a ex de Evandro declarou que ele deve pensões alimentícias às filhas e insinuou que ele já teria agredido uma mulher.





"Evandro passa imagem de 'bom moço', mas está com pedido de prisão por dever pensão das filhas. Tem Lei Maria da Penha nas costas e abandonou um filho de 12 anos, o qual nem cita no programa. Eu sou a mãe do menino", escreveu Luana Mendes, por meio do X, antigo Twitter, na última quinta-feira (20).





Após as postagens de Luana, Evandro teria procurado a ex para tentar resolver a polêmica, segundo capturas de tela publicadas por ela também no X. O participante do reality da Netflix ainda teria ameaçado processar Luana, caso ela não apagasse a postagem que, segundo ele, tinha "informações incorretas" sobre ele.





"Peço que retire o post referente as informações incorretas sobre mim antes que eu tenha que entrar com um processo. Você poderia, ao invés de difamar as pessoas, entender o contexto e o que pode causar falando essas coisas na internet", diz o e-mail.





Além da tentativa de contato por e-mail, Evandro teria conversado com Luana pelo Instagram. A mulher, no entanto, disse que só falaria com o ex "judicialmente". Ela ainda reprovou a postura do segurança pessoal, que nunca teria procurado o filho que eles tem juntos.





"Vai tomar no c*. Nesses 12 anos, você tinha meu endereço, meu e-mail, meu número de telefone e nunca me procurou. Vai meter essa de que precisou do programa e ainda diz que foi Deus que te colocou lá? Você expôs todos ao ridículo", destacou.





"Sequer pensou no Gustavo vendo você falar que tem duas filhas e anulando a existência dele. Você é muito pior do que eu imaginava, vem com essa fala mansa, usando o nome de Deus em vão para fingir ser quem não é. Abortou o filho em vida e do nada bateu a vontade de conversar para resolver?", acrescentou.





O iG Gente procurou a assessoria de Evandro Pinto para um pronunciamento sobre as acusações, mas não teve resposta. O espaço segue aberto caso queira se manifestar.

