Ex-participante sobre Casamento às Cegas: 'Guardem grana pro divórcio'

Ana Prado, participante da primeira temporada de Casamento às Cegas, foi direta ao mandar um recado para os casais que vão aproveitar o reality da Netflix para enriquecer.

Na atração, ela formou um casal com Shayan Haghbin e abriu o jogo sobre a experiência das poucas oportunidades financeiras.

"Uma dica pra quem casou de fachada no Casamento às Cegas: Se fizerem publi com bom cachê (haha), guardem grana pro divórcio, porque é caro, viu?", disse ela nas redes sociais.

Ana ainda provocou: "Acho engraçado que a galera entra super na fé de que vão ficar muito ricas com isso, tanto que enganam até público, imagina quando se derem conta…", seguiu.

"Dá pra ganhar uma grana? Dá, mas vai achando que dá pra ganhar facilmente só porque participou de reality show… Enfim, não larguem seus empregos, pelo amor", declarou.

