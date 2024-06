Reprodução Klebber Toledo diz que 'vem certas surpresas' em Casamento às Cegas

A primeira parte da quarta temporada de "Casamento às Cegas Brasil", apresentado pelo casal Klebber Toledo e Camila Queiroz, estreia no dia 19 de junho, na Netflix, e os fãs do reality estão ansiosos para saber os datalhes do que vem por aí. Para a alegria dos espectadores, o ator e apresentador soltou um mini spoiler e adiantou sobre o que achou do novo elenco.



Klebber revelou que ficou surpreso com o comportamento dos participantes. "A gente achou que ia ter conversas mais maduras, pessoas mais centradas por serem mais velhas, né? E aí que vem certas surpresas. A gente vai ver que, às vezes, a idade traz feridas que não cicatrizam. Vai ser uma temporada muito interessante de autoconhecimento e de maturidade imatura", contou ao Splash, do UOL.

O ator também falou sobre o que o reality representa para ele. "A gente não está ali pensando em lucro, a gente está ali para encontrar a pessoa da nossa vida, um companheiro que vai carregar as nossas conquistas e vitórias ao nosso lado."

Em seguida, ele avaliou: "no Casamento às Cegas, se você não for uma pessoa do bem, dificilmente você vai se dar bem depois dele. Se você não joga limpo, se você não for um cara legal... Os machistas vão se ferrar, os perseguidores e os preconceituosos vão se ferrar, porque as pessoas estão vendo isso."

"Casamento às Cegas mostra o quão difícil são as relações, o quão importante é o diálogo, lidar com a verdade. Sou muito feliz fazendo esse reality... Honrado de ser o terceiro reality mais visto do país, mesmo estando uma plataforma de streaming fechada", completou.

Nesta temporada, intitulada “Uma Nova Chance”, o sucesso da Netflix contará com participantes divorciados, separados ou que viveram um noivado que fracassou. "Este reality traz participantes que estão em busca do amor verdadeiro pela segunda vez em suas vidas. Só que eles têm que escolher seus futuros parceiros sem conhecê-los pessoalmente", diz a gigante do streamig.

Conheça os participantes da 4ª temporada de “Casamento às Cegas Brasil”

Alexandre Thomaz - 34 anos - Empresário - São Paulo - SP | Empresário do ramo de eventos da zona norte de São Paulo, Alexandre tem um filho de 2 anos, fruto do seu último relacionamento, um casamento que acabou recentemente. Ele procura uma mulher independente e ambiciosa, assim como ele. Reprodução/Netflix Renata Giaffredo - 33 anos - Advogada - São Paulo - SP | Renata é mãe de pet e tem uma irmã gêmea idêntica com quem mora há 5 anos. Já viveu uma união estável no passado e garante que está pronta para uma nova chance neste momento da sua vida e não vê a hora de encontrar o sortudo que vai conquistá-la. Reprodução/Netflix Vanessa Kurashiki - 33 anos - Advogada - Santos - SP | Vanessa mora sozinha com Pandora, sua fiel cachorrinha. A advogada já foi pedida em casamento, mas o relacionamento terminou pouco tempo antes do que seria o dia mais feliz da sua vida. Como sonha em ser mãe, ela não desistiu de encontrar um amor saudável, que seja companheiro e com a espiritualidade em dia. Reprodução/Netflix Rodrigo Knoeller - 40 anos - Gerente de Marketing - Guarujá - SP | Rodrigo morou junto por 9 anos, mas o relacionamento chegou ao fim. Ele gosta muito de música e esportes, quer encontrar uma companheira que curta tudo isso e mais um pouco com ele. Acha que agora está vivendo sua melhor versão. Reprodução/Netflix Marília Pinheiro - 37 anos - Bancária - São Paulo - SP | Marília já morou junto com parceiros do passado duas vezes, o primeiro por 5 anos e o segundo por mais de um ano. Animadíssima, vai pra academia cedo mesmo depois de curtir uma noitada. Resolveu participar do experimento para tirar a “melhor de três”. Reprodução/Netflix Ariela Carasso - 34 anos - Diretora de Eventos - São Paulo - SP | Ariela é paulistana e mora com os pais e a filha de 9 anos. Workaholic, a diretora de eventos se diz pronta para superar as decepções do passado, desde que encontre um parceiro carinhoso, companheiro e que pretenda ter filhos. Reprodução/Netflix Marcia Ishimoto - 34 anos - Promotora de Eventos - São Paulo - SP | Marcia tem um filho de 5 anos, fruto de um relacionamento que não deu certo em que o casal decidiu ser apenas amigo. Com os pais casados há mais de 30 anos, ela se inspira neles e acredita que pode encontrar o amor da sua vida neste experimento. Reprodução/Netflix Ingrid Santa Rita - 33 anos - Arquiteta - Osasco - SP | Mãe de duas filhas, uma de 21 e outra de 14 anos, Ingrid mora com a mãe e o padrasto enquanto sua casa dos sonhos está quase finalizada. Não tem muita paciência para aplicativos, mas ainda está na busca pelo par perfeito. Quer uma relação real e respeitosa, diferente da que teve anteriormente. Reprodução/Netflix Muriel de Aquino Silva - 36 anos - Executiva de Vendas - Salvador - BA | Essa executiva de vendas sabe muito bem o que quer na vida. Divorciada, Muriel voltou a acreditar no amor e tem o sonho de ser mãe. Está com saudade de aquecer o coração e contar sua rotina para um companheiro. Busca um homem que a apoie e que não seja indeciso. Reprodução/Netflix André Romano - 30 anos - Analista de Conformidades - São Paulo - SP | Depois de uma série de acontecimentos difíceis em sua vida, André, que é pai de uma menina de 3 anos, quer encontrar uma pessoa para dividir sua rotina e os planos para um futuro melhor. Reprodução / Netflix Leandro Marçal - 32 anos - Personal Trainer - São Paulo - SP | Ex-zagueiro de futebol e atual personal trainer, Leandro foi casado por 3 anos e se separou recentemente. Atualmente, mora sozinho, mas já se sente preparado para construir uma nova história repleta de afeto e companheirismo. Reprodução / Netflix Leonardo Plácido - 34 anos - Advogado - Santos - SP | Depois de morar com a última namorada por 4 anos e ver o relacionamento chegar ao fim, Leonardo está solteiro há 8 anos. Como acredita muito na energia do universo, sente que chegou a hora de se abrir para uma nova relação e ser feliz. Reprodução / Netflix Patrick Ribeiro - 32 anos - Gestor de Tráfego - São Paulo - SP | Filho único, Patrick está solteiro há alguns meses. Seu relacionamento mais longo durou 7 anos, sendo 4 deles morando junto. Acha que está na hora de se apaixonar novamente e viver o futuro com alguém ao seu lado. Reprodução / Netflix Gabriel Kaled - 31 anos - Economista - Majé - RJ | Kaled, como gosta de ser chamado, já morou junto duas vezes em seus antigos relacionamentos. Pediu em casamento oferecendo a aliança da avó, mas não deu certo. Agora, essa aliança está à espera da dona definitiva com direito a festa de casamento, padrinhos, terno e tudo que tem direito. Reprodução | Netflix Evandro Pinto - 35 anos - Segurança Pessoal e Trader - São Paulo - SP | Evandro mora sozinho com o seu cachorro, mas próximo da mãe e dos 6 irmãos. Separado há 5 anos e com duas filhas desse relacionamento, ele quer alguém para estar ao seu lado em todos os momentos da sua vida. Reprodução| Netflix





Assista ao trailer