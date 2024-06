Reprodução/Instagram Ex-marido de Ana Hickmann anuncia pré-candidatura a vereador e fala de violência contra homens

Pré-candidato a vereador por São Paulo, Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, decidiu que uma das pautas a serem defendidas por ele em sua pré-campanha será a de homens vítimas de violência.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o empresário chamou atenção para uma "subnotificação" dos casos de homens que sofrem violência em relacionamentos.

"Muitos homens sofrem de vergonha e estigmatização ao tentar denunciar os abusos. Além disso, há um aumento substancial de retaliação por parte dos agressores", alegou Correa.

Segundo ele, a sociedade tende a associar os homens à força e resiliência, o que faz com que muitos deles "hesitem em admitir que estão sofrendo violência doméstica e irem para denúncia".

Em novembro do ano passado, o ex-marido de Ana Hickmann foi denunciado pela apresentadora por violência doméstica. Em maio, a Justiça de SP manteve por tempo indeterminado a medida protetiva que proíbe o empresário de se aproximar dela e de seus familiares.



