Reprodução/Instagram Andressa Urach decora quarto do filho caçula em meio à batalha judicial pela guarda

Andressa Urach compartilhou na quinta-feira (20) que está decorando o quarto do filho caçula, Leon, de 2 anos, em sua casa. A criadora de conteúdo adulto enfrenta uma batalha na Justiça contra o ex-marido, o oficial de Justiça Thiago Lopes, pela guarda da criança, que atualmente está sob os cuidados do pai.

Nos Stories do Instagram, Urach mostrou os detalhes do cômodo com elementos infantis, com direito até a uma piscina de bolinhas. “Preparei o quarto do Leon com todo amor e carinho. Estou esperando já faz dois anos a audiência para poder ter ele pelo menos aos finais de semana comigo. Se Deus quiser, logo Leonzinho vai curtir o quartinho dele”.

“Chorei porque, quando eu era criança, meu sonho era ter um quartinho só meu. Sou muito grata a Deus por hoje ter condições de proporcionar isso para os meus filhos", acrescentou a modelo, que também é mãe de Arthur, de 19 anos.

Nesta semana, Andressa fez um desabafo e disse que não vai desistir da guarda do caçula. “Todo filho precisa da mãe. Vou lutar até o fim para ter ele! Questão de tempo. Espero de verdade que o juiz entenda que o filho precisa da mãe tanto quanto precisa do pai. Não sou chocadeira! Meus filhos são a minha vida. E as pessoas falam o que não sabem”, garantiu ela.



Andressa Urach decora quarto do filho em meio à briga pela guarda pic.twitter.com/tHtl9sbU0q — Soft Embed (@softembed) June 21, 2024

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp