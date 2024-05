Reprodução/Instagram Justiça de SP mantém medida protetiva de Ana Hickmann contra o ex-marido, Alexandre Correa

A Justiça de SP decidiu manter por tempo indeterminado a medida protetiva que proíbe Alexandre Correa de se aproximar de Ana Hickmann e de seus familiares.

"O Tribunal de Justiça de São Paulo mantém a medida protetiva de Ana Hickmann por prazo indeterminado, enquanto perdurar a situação de risco da apresentadora. A determinação, que proíbe Alexandre Correa de se aproximar de Ana e seus familiares, tinha validade até esta quarta-feira (22)", afirmou em nota a assessoria da apresentadora.

A defesa de Ana Hickmann entrou com um pedido de medida protetiva de urgência contra o ex-marido da apresentadora em novembro do ano passado, dias após ela registrar um boletim de ocorrência contra ele por lesão corporal e violência doméstica.

Ontem, o iG Gente noticiou que a equipe jurídica da loira também apresentou à Justiça um laudo pericial para comprovar que Correa teria falsificado a assinatura da loira em um contrato de empréstimo. Alexandre, no entanto, negou as acusações.

