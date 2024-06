Reprodução Chrystian receberia transplante de rim da esposa; cirurgia estava marcada

Chrystian tinha uma cirurgia de transplante de rim marcada para o fim do ano. O sertanejo morreu na quarta-feira (19) e não conseguiu receber o órgão da esposa, Key Vieira.

O sertanejo chegou a ser internado em fevereiro para fazer o transplante. Na época, a cirurgia não pôde ser feita e a assessoria do cantor explicou que ele precisava tomar uma medicação para afinar o sangue.

"Durante os exames pré-operatórios, que aconteceram no mesmo hospital, foi preciso realizar um cateterismo no paciente. Esse procedimento exige o uso de uma medicação para afinar o sangue, por seis meses, e durante este tratamento não é permitido que seja realizada uma cirurgia", declarou a nota.

A cirurgia de Chrystian aconteceria em outubro.

O cantor Chrystian morreu na noite de quarta-feira (19), após ser internado em um hospital em São Paulo. Durante 40 anos, o sertanejo fez dupla com o irmão Ralf, com quem teve algumas divergências ao longo da carreira e chegou até a anunciar separação.

