Reprodução Chrystian deixou dívidas com hospital e IPTU e estava com o nome sujo

O cantor Chrystian, que morreu na última quarta-feira (19), deixou dívidas no valor de R$ 30 mil e estava com o nome "sujo". As informações são do EXTRA.

A maior parte desse valor é referente ao IPTU de um imóvel cadastrado na prefeitura de Mairiporã, em São Paulo. As dívidas são referentes à cobrança do imposto em 2022 e 2023 e somam mais de R$ 20 mil.

Além disso, ele devia um hospital da capital paulista. Tratam-se de R$ 9 mil referentes a um atendimento médico realizado em 2020. A ex-dupla de Ralf também sofreu cinco protestos no cartório de Mairiporã, que totalizam R$ 1.508.

Além disso, Chrystian estava com o CPF suspenso na Receita Federal. O último ano em que ele declarou o Imposto de Renda foi em 2021.



Segundo informações do Correio Braziliense, o sertanejo era dono de uma fortuna milionária. O valor do patrimônio está estimado em cerca de R$ 60 milhões.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp