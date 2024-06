Reprodução Chrystian foi casado com Gretchen, e relação acabou por traição com chacretes

O cantor sertanejo Chrystian, que morreu nesta quarta-feira (19), aos 67 anos, foi o primeiro marido de Gretchen. Os dois foram casados quando ela tinha 22 anos e ele, 25. A relação acabou porque a cantora descobriu que o então marido a traía com chacretes, como eram chamadas as assistentes de palco de Chacrinha.

Em "Gretchen, uma biografia quase autorizada", a Rainha do Rebolado abriu o jogo sobre o momento que confrontou o cantor sobre as traições: "Perguntei, bufando, e diretamente ao Chrystian, se era verdade que tinha dormido com as chacretes. Ele não só assumiu, como confirmou que ela não era sua primeira aventura extraconjugal. Ou seja, várias delas haviam passado pela cama em que dormíamos juntos. Inclusive, acho que não poupou nenhuma [...]. Ele ainda teve a cara de pau de declarar que só transou com a Rita [Cadillac]".

Gretchen contou que rompeu o casamento e saiu de casa sem levar nada: "Pior que isso era constatar que o homem com quem havia me casado não era do tipo que se satisfazia com uma só mulher para se afirmar como macho. Diante das câmeras, ele se mostrava um maridão mas, ao voltar para casa, enchia nossa cama de mulheres. [...]. Fiquei tão traumatizada que, por um bom tempo, não quis ouvir a palavra casamento".



