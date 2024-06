Marcelo de Assis Ecad emite nota de pesar pela morte do cantor Chrystian

O filho mais velho do cantor de sertanejo Chrystian , Flávio Andrade, de 51 anos, não compareceu ao velório e sepultamento do corpo do pai na última quinta-feira (21). O primogênito, no entanto, explicou a ausência na despedida.



Em entrevista à TV Anhanguera, Flávio afirmou que recebeu a notícia da morte de Chrystian durante a madrugada. Por conta do horário, ele não conseguiu providenciar uma viagem à São Caetano do Sul para se despedir para o funeral. O filho do cantor mora atualmente em Goiânia, em Goiás.

Flávio já havia comentando anteriormente que não possuia uma relação próxima com o pai. Em entrevista ao programa Tá na Hora, do SBT, o primogênito disse: "O contato era muito pouco, porque infelizmente, no meio artístico, para o artista até chegar perto de família, tem sempre alguém para atrapalhar. Não só da produção, até a própria família atrapalha você encontrar com o pai."

Flávio, no entanto, garante que era uma boa relação: "Eu tinha pouco contato com ele, às vezes que a gente conseguiu nos aproximarmos, era de muita felicidade, de muita alegria. Uma relação até boa, embora poucas, as poucas foram legais e calorosas".

Flávio nasceu quando Chrystian tinha 19 anos: "Até meus três anos de idade a minha mãe ia para São Paulo, me levava, depois voltava de novo. Depois nos afastamos, nos reaproximamos, fui pra casa dele, do meu tio, e depois nos afastamos de novo. Depende de quem está do lado".

Ele finaliza relembrando qual será a lembrança ele guardará da relação com progenitor: "Ele me avisou: ‘Estou em Goiânia’. Eu cheguei no hotel e fiquei umas duas horas com ele dentro do quarto…Tem uns dois ou três anos, no máximo, conversamos sobre tudo, me deu algumas dicas em relação à música, é uma lembrança que eu vou guardar para o resto da vida, porque foi a primeira vez que ficou eu e ele".

Chrystian morreu aos 67 anos devido a uma infecção generalizada decorrente de uma pneumonia na noite de quarta-feria, (19). "O Hospital Samaritano Higienópolis informa que o cantor Chrystian José Pereira da Silva Neto faleceu na noite desta quarta-feira (19) na unidade. O motivo do óbito foi choque séptico (infecção generalizada) em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades. A instituição se solidariza com os familiares e amigos", diz a nota publicada pela unidade. Ele teria deixado uma fortuna milionária para os herdeiros, que chega aos R$ 60 milhões.

