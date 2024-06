Reprodução Instagram - 19.6.2024 Marcello Antony

O ator Marcello Antony resolveu abrir o jogo sobre os rumores de que deixaria a carreira artística . As especulações de que teria abandonado a profissão surgiram após ele anunciar que começaria a trabalhar como corretor de imóveis em Portugal.



Em entrevista à Leda Nagle, o ex-global falou do assunto e pontuou que não gostou dos boatos. “A notícia que rola é que eu abandonei a minha carreira, mas não joguei no lixo. Não. Vou ser ator até morrer, até ficar velhinho. É uma profissão que me permite trabalhar assim”, iniciou.



“Só agreguei a uma coisa que eu vi uma oportunidade muito boa, já que eu moro em Portugal e conheci corretores que trabalham numa agência poderosa no mundo inteiro. Mas nas notícias que saíram sobre o assunto, o subtexto é: hoje ele está na esquina, pedindo dinheiro, esmola”, completou.



Conhecido pela trajetória como ator de novelas, Marcello deixou a Globo em 2018, mesmo ano em que gravou o último trabalho no canal. Tratava-se de “Malhação: Viva a Diferença”. O ator também participou dos folhetins “Amor à Vida”, “Belíssima”, “Paraíso Tropical”, “Passione” e “Senhora do Destino”.

