Reprodução/Instagram Marcello Antony revela motivo de virar corretor de imóveis em Portugal

O ator Marcello Antony se manifestou sobre a decisão de migrar para o ramo de vendas imobiliárias. Na última semana, o ex-galã da Globo surpreendeu internautas ao anunciar que agora também é corretor de imóveis de luxo em Portugal.



Ao contrário do que especularam, Marcello Antony não deixou de vez a carreira artística, entretanto, agora a concilia com os negócios envolvendo mansões luxuosas. "A minha profissão me permite ser ator até velhinho, até eu fazer a passagem [morrer]", explicou em entrevista para Monica Bergamo, da Folha de São Paulo.

Na conversa, o ator foi categórico ao dizer que não está abandonando a atuação e explicou que atualmente pode escolher os projetos que quer participar. "Já me chamaram para fazer algumas novelas, e eu não aceitei", revelou.

"Estou bem mais seletivo porque, como eu já fiz muitos personagens, não percebo nos convites um desafio profissional para mim. É uma coisa vazia, rasa, não me entusiasmo. Se é só para bater um ponto ali, prefiro não fazer", completou.

Referente a nova profissão, Marcello não mentiu ao apontar que o dinheiro é um dos principais atrativos, entretanto destacou que a escolheu também por ser uma novidade interessante. "Não gostaria que a chamada da reportagem fosse que eu estou aqui pelo dinheiro. É muito raso isso. Eu estou também pela motivação e pelo desafio. É como se eu estivesse estreando uma nova novela", exemplificou.

Marcello Antony agora faz parte de uma das maiores companhias de imóveis de luxo. Para ele, por se tratar de empreendimentos robustos, é impactante participar da realização de sonhos que envolvem famílias.

"Geralmente, quem vai adquirir um imóvel desse vai morar para sempre ali, vai querer criar a sua família. E poder proporcionar esse tiro certeiro me dá um tesão, sabe [...] Eu não entraria em uma agência simples", destacou.

O valor dos imóveis anunciados pela empresa The Agency, que conta com uma série na Netflix, varia de R$ 22 milhões e R$ 125 milhões.

"A comissão de imóveis desse porte é quase milionária", explicou. "São sonhos de casa, são sonhos de apartamento. Então [apresentar] isso me interessa, é muito legal de fazer", revelou.

Morando em Portugal desde 2018, Marcello Antony também descartou voltar ao Brasil. "Os meus filhos estão bem adaptados, não querem voltar. A segurança aqui é absurda. Eu sou carioca, está inviável morar no Rio de Janeiro hoje em dia para mim", desabafou.