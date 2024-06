Reprodução YouTube Paulo Miklos

Conhecido pela trajetória no "Titãs", o músico e ator Paulo Miklos , de 65 anos, relembrou de um período da carreira em que usava drogas. O artista detalhou o momento como "problemático" em entrevista ao programa "Roda Viva", exibido na última segunda-feira (17), na TV Cultura.





"Eu já não lido mais com drogas, mas eu sou um sobrevivente. Todos da minha geração, naquela época, era uma coisa muito próxima e fácil", pontuou o musicista. Para ele, a carreira como músico facilitou o contato com as substâncias químicas.





"A oferta de droga era muito fácil. Essa coisa do rock and roll, do palco, do público e fazer dois shows por dia, acaba que você se envolve. Mas é uma coisa muito problemática, é difícil", acrescentou Miklos, que fez parte do elenco do longa "Saudosa Maloca", lançado em fevereiro deste ano.





Paulo ainda falou do companheirismo com os colegas de trabalho. "Isso é muito interessante na dinâmica de grupo, a gente se ajuda muito e se ampara, mesmo os problemas pessoais. E na estrada não é diferente, vivemos anos e anos na estrada, mais do que com a família. A gente contou com a irmandade, um pelo outro”, finalizou durante participação na atração televisiva.

