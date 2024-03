Reprodução Globoplay 'Estômago'

Lançado em 2007, "Estômago" voltou a ser comentado por espectadores desde que Fernanda Bande, participante do "Big Brother Brasil 2024", citou a produção no confinamento. A obra alcançou o título de mais vista na Globoplay, plataforma de streaming em que está hospedada.





No dia 18 de abril, a esperada continuação estreia nos cinemas. O longa é estrelado por João Miguel como o cozinheiro Raimundo Nonato. O ator é o mesmo protagonista do primeiro filme.

Dessa vez, a trama de Nonato se passará após os desfechos da obra inicial. Ele passa a cozinhar para carcereiros de um presídio. Mas a gastronomia abrirá espaço para ação e o suspense quando um mafioso italiano rivalizar com o chefe de cozinha.

Além de João Miguel, o elenco conta com outros nomes conhecidos na indústria cinematográfica nacional. É o caso de Paulo Miklos, Giorgio Gobbi, Guido Beranek, Nicola Siri, Violante Placido e Maria Laurito.

