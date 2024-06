Reprodução Instagram - 18.6.2024 Na praia, Luísa Perissé posa de bíquini

Luísa Périssé , filha da atriz Heloísa Périssé, completou 25 anos de idade na última segunda-feira (17). De biquíni e na praia, a artista publicou fotos durante um passeio paradisíaco e ganhou vários elogios e felicitações dos fãs e seguidores que a acompanham nas redes sociais.





“Pode chegar 25. Só de idade, porque a cabeça ainda tem 12. Um mix de Erê e pombagira, com ascendente em Furacão 2000 e lua em Padre Fábio de Melo. É essa geminiana bipolar que sou e, agora, uma jovem senhora. É exatamente isso que sou: 'jovem senhora'", iniciou na legenda da postagem feita no Instagram.





"Uma frase com duas palavras 100% opostas. Sempre me confundiu isso, do mesmo jeito que nunca entendi a frase 'minha nossa', que é a mesma coisa. E, agora, mais do que nunca: minha nossa, sou uma jovem senhora geminiana! Tudo bipolar. Vem novo ciclo”, acrescentou.





Nos comentários da publicação, internautas rasgaram elogios a atriz e cantora. "Parabéns, menina Peri. Feliz novo ciclo", escreveu uma internauta. "Te amo", declarou um segundo. "Muita saúde e muito sucesso, linda", completou um terceiro. "Maravilhosa", disse ainda uma quarta.





Homenagem da mãe

Heloísa também veio a público homenagear Luísa. Por meio de uma postagem com fotos e vídeos, ela escreveu um texto de felicitações para a primogênita. “Lu, minha filha, o primeiro amor que me trouxe ao mundo e que me fez dizer de coração: ‘o mundo a partir de hoje tem que ser melhor’. E já estava melhor porque você estava nele. Mamãe te ama sem fim, obrigada por ter escolhido minha barriga”, iniciou.







“Alegre, animada, luz, não é à toa que é Luísa. Você me posicionou no mundo de outra forma para sempre! Te amo com todo meu ser, que Deus te abençoe e que você esteja sempre no centro da vontade Dele, onde a paz e amor transcendem todo entendimento, de quem mais te ama no mundo. Mamãe”, concluiu.

