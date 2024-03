Reprodução/Instagram Heloisa Périssé recorda experiência de '100 dias de transa' com o marido

Heloisa Périssé abriu o jogo sobre a vida sexual com o marido, o diretor Mauro Farias, com quem é casada há mais de 20 anos.

A atriz relembrou a experiência de "100 dias de transa" e revelou que nunca fingiu orgasmo.

Na sequência, Périssé comentou que a prática ajudou a apimentar a relação. "Vocês já devem ter escutado as pessoas falarem 'a prática do sexo'. O sexo é uma prática e você coloca isso na sua vida como uma ginástica, escovar o dente… um hábito. Uma vez a gente [ela e o marido] leu isso numa reportagem que propunha 100 dias de transa. Todos os dias. 100 dias seguidos. E aí a gente botou em prática", recordou.

"É sensacional! Vira uma coisa… Na hora que você deita, é como se o seu corpo ligasse. De repente, quando você olha para o seu parceiro, virou uma coisa de um simples toque, porque é uma prática, como se você acionasse", completou ela.

