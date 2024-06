Reprodução/Instagram Maiara viraliza com foto de biquíni e surpreende internautas

Maiara virou assunto nas redes sociais na noite da última quarta-feira (12) com um novo registro de biquíni. Os perfis comentavam a mudança no corpo da cantora , que perdeu cerca de 23kg no último ano.

Na foto, a dupla de Maraisa exibe o corpo magro em um biquíni azul, abraçada com uma mulher. O registro não foi compartilhado por Maiara, mas mostra a silhueta mais recente dela .

Recentemente, a sertaneja ressaltou que está recebendo acompanhamento médico. "Não faço nada sem acompanhamento, sou muito responsável com meu corpo. Aprendi depois de dez anos que meu corpo é meu centro, foi quando aprendi a me amar mais", disse ela ao Fofocalizando.

Nos comentários, os internautas demonstraram preocupação e se surpreenderam com a imagem de Maiara.

Maiara deu o que falar nas redes sociais ao revelar que passou por uma cirurgia íntima após a perda de peso. No programa Sabadou, apresentado por Virginia Fonseca, a cantora deu detalhes. "Nunca contei isso, mas vou abrir aqui, em rede nacional, no seu programa. Fiz o processo de ninfoplastia, que é uma cirurgia íntima. Fiz pelo excesso de pele, tinha perdido muito peso. No final das contas, vi que fisiologicamente foi a melhor coisa que fiz na vida. Me descobri uma nova mulher", afirmou ela.





