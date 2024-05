Reprodução/Leandro Muller Maraisa e Fernando Mocó

Maraisa usou as redes sociais para se declarar ao noivo, Fernando Mocó, em registros dos bastidores de um show na noite deste sábado (11), que acontece no Cajamar Rodeo Fest 2024, no município de Cajamar, em São Paulo.

Usando um look all black, a cantora da dupla com Maiara, aparece ao lado do noivo e declara a importância de tê-lo ao seu lado. "Quando ele tá no show é diferente, eu amo quando ele me acompanha, é o amor da minha vida, te amo muito, Fernando Moco".

Os fãs não pouparam elogios ao casal. “Mocó tendo a certeza que tá com a mulher mais gata do planeta! Que casal!", escreveu uma fã. "A segunda foto, Fernando sabe que venceu na vida por ter uma Maraisa na vida", publicou outra. “O jeitinho que ele olha pra ela”, disse uma terceira.

