Reprodução/Instagram Virginia Fonseca diz que bumbum cresceu 'mais que a barriga' na terceira gravidez

A influenciadora digital e empresária Virgínia Fonseca revelou nesta sexta-feira (14) que levou uma bronca dos seguidores após ser flagrada ignorando as ordens médicas de repouso na terceira gestação. Segundo a dona da marca WePink, ela precisaria ficar mais "quietinha", pois está enfrentando cólicas intensas em sua terceira gestação. O repouso seria para evitar riscos na gravidez.



No perfil no Instagram, a loira publicou um momento descontraído com a filha caçula Maria Flor, de um ano, em que ambas aparecem andando de 'motoca'. Apesar de não se tratar de uma atividade de risco, Virgínia parece fazer um esforço para conseguir se locomover com o veículo.

Na publicação, as seguidoras deram uma invertida na apresentadora. Ela aproveitou para compartilhar algumas das mensagens. Uma fã disse: "Isso porque é para ficar quieta”. Outra exclamou: "A médica mandou você ficar quieta, Virginia”. Uma terceira questionou: "Não era para a senhora estar em repouso?”

Virgínia apareceu com um filtro de palhaço para responder os seguidores, e ironizou o fato: "Não consigo, gente”.

As recomendações que a influencer compartilhou detalha os procedimentos para preservar a gestação de seu terceiro filho, José Leonardo, junto ao Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp " data-mce-href=" Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp "cantor sertanejo Zé Felipe .

A apresentadora escreve: "Não posso fazer exercícios, a médica pediu pra eu não fazer por conta das cólicas que eu estou sentindo, né, acho que o Zé tá mexendo muito, tá mudando de posição, enfim, tá tudo bem, nada tipo, não aconteceu nada, não teve nenhum sangramento, nada, só a cólica mesmo que deve ser ele, que ele tá mexendo muito forte e acho que é isso”.

O repouso, no entanto, é algo breve, com ela já podendo retornar às atividades normalmente nos próximos dias: "Ela pediu pra eu ficar mais quieta esse final de semana, ficar mais de boa". Virgínia afirma que está ansiosa para retomar a rotina de gravação do seu programa no SBT , além de voltar com a agenda de compromissos fora da emissora.

