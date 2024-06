Gabriel Cardoso/SBT Cantor Nahim gravou participação no Qual é a Música (SBT) uma semana antes da morte

O SBT exibirá nas próximas semanas um “Qual é a Música” inédito com o cantor Nahim. O quadro, exibido pelo “Programa Silvio Santos, com Patrícia Abravanel”, foi gravado uma semana antes de sua morte.

Nahim é um dos grandes campeões da primeira versão do “Qual é a Música”, ganhando por 20 semanas consecutivas. Ele apenas ficou atrás de Ronnie Von, com 25 vitórias, Sílvio Brito, com 24, e Gretchen, com 22.

O cantor foi encontrado morto dentro da própria casa na manhã de quinta-feira (13). A principal hipótese da polícia é de que ele tenha caído de uma escada, mas a morte é investigada como suspeita.

Nahim tinha 71 anos e fez sucesso nos anos 1980, ganhando projeção nacional com os hits “Dá Coração", "Coração de Melão" e "Taka Taka".

Ele também participou dos realities “A Fazenda” e “Power Couple”, ambos da Record.



