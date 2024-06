Reprodução/Instagram Gleici Damasceno será Mayu em Tarã, série do Disney+

O "Big Brother Brasil" virou uma vitrine para a escalação de novos rostos na teledramaturgia da Globo. Grazi Massafera, Juliana Alves, Jade Picon, Rafa Kalimann e Kaysar são alguns dos ex-brothers que fizeram novelas da emissora. A campeã do "BBB 18" Gleici Damasceno seguiu o caminho da atuação, mas ainda não fez novelas no canal.





A acreana tem se dedicado ao cinema nacional e já tem no currículo o premiado "Noites alienígenas". Agora, ela protagonizará o longa "Maria da Liberdade — A Santa do Rio dos Pássaros", que tem direção de Marcos Vinicius e Rodrigo Campos. O filme girará em torno de uma vítima de abuso sexual, que é tida como uma santa popular em Feijó, cidade no Acre.





Gleici interpreta Maria. A narrativa tem três protagonistas com nomes iguais e que não se conhecem. As filmagens, inclusive, foram rodadas no Acre. Em entrevista à coluna Play, do jornal "O Globo", a vencedora do "BBB 18" falou do filme e da carreira de atriz.





"Ter um longa filmado no Acre é muito importante para a cena do cinema no Norte. Maria da Liberdade tem muitos devotos, de todas as classes sociais e idades. Minha personagem é um dispositivo para ajudar a contar a história dela e das outras Marias, que são moradoras de Feijó. É a história de muitas mulheres que sofreram violência doméstica. A própria Maria da Liberdade teve uma morte com várias versões. Em todas elas, ela foi vítima de um homem", explica.





"O Acre é o estado com o maior número de feminicídios, e Feijó é a cidade dentro do Acre com o maior índice de feminicídios. Eu fui atravessada por essas histórias. Todas as histórias das mulheres que escutamos por aqui têm essa questão da submissão feminina em relação ao homem", acrescenta.





A ex-BBB ainda reflete sobre a importância de pautar o Acre na mídia audiovisual, seja ela nos meios comunicacionais ou digitais. "Precisamos estar cada vez mais presentes nesses lugares distantes, trazendo essas histórias para que todo mundo possa se ver na TV, no cinema, no vídeo, nas redes sociais", argumenta.





Contracena com Xuxa Meneghel

Em outro projeto, Damasceno contracenou com a Rainha dos Baixinhos. As duas estão no elenco de "Tarã", uma série original do Grupo Disney que será disponibilizada no Disney +.





"Eu faço uma guerreira do fogo. Rodamos metade das cenas no Acre e metade em São Paulo. É uma série muito linda e estreia este ano. Não posso falar muito, mas tive cenas com a Xuxa. A Xuxa é rainha. Foi muito legal estar com uma pessoa desse calibre em cena, foi muito importante", celebra.

