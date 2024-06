Mayra Dugaich Cantor Nahim morre aos 71 anos em São Paulo

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp " data-mce-href=" Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp "O cantor Nahim Jorge Elias Júnior foi encontrado morto na cidade de Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo, na última quinta-feira (13). A causa da morte ainda segue em investigação pela Polícia, que não descarta que o cantor possa ter sido assassinado.

Em entrevista ao G1, o delegado seccional de Taboão da Serra, Helio Bressan, afirmou: "Vamos investigar se Nahim teve mal súbito, se tropeçou e caiu ou se alguém o jogou da escada". O laudo do Instituto Médico Legal (IML) ainda não deu a causa exata da morte, mas deverá sair o resultado dos exames em alguns dias.

Quem investiga a morte de Nahim é o 1º Distrito Policial (DP) da cidade. Ela foi classificada como morte suspeita a esclarecer. O corpo do cantor foi encontrado sem vida e sozinho na madrugada desta quinta próximo à escadaria da residência.

A suspeita é de que Nahim teria morrido após uma queda da escada. Entretanto, o delegado é categórico em dizer: "Resta saber como foi essa queda".

Dentre as hipóteses estão:

Morte natural: o cantor tenha tido um mal súbito, como um ataque cardíaco, e ter caído da escada;



o cantor tenha tido um mal súbito, como um ataque cardíaco, e ter caído da escada; Morte acidental: Nahim pode ter tropeçado e tido algum trauma;



Nahim pode ter tropeçado e tido algum trauma; Morte decorrente de algum crime: o cator ter sido assassinado por alguém, que o teria derrubado da escada.



O delegado afirma: "Não descartamos nenhuma hipótese. Inclusive a de que ele possa ter sido vítima de algum crime."

No boletim de ocorrência, foi relatado: "A casa estava vazia, sem sinais de arrombamento ou violência, a televisão de um dos quartos do andar superior [estava] ligada em frente a um sofá, e as luzes do quarto e da escada, acesas, com o corpo do cantor Nahim caído em decúbito ventral sobre a escada".

No registro, é documentado que o corpo do cantor teria sido visto do lado de fora da casa pelas pessoas que passavam pela rua: "Elas viram uma pessoa caída na escadaria interna de um imóvel, e diante disso, acionaram a polícia".

Após a chegada dos agentes da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros, foi constatado que o corpo já "apresentava rigidez cadavérica". O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e atestado que Nahim estava morto.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp