Reprodução/SBT Nahim tinha problemas de visão e passou por transplantes de córnea

A Polícia suspeita que o cantor Nahim, morto aos 71 anos na manhã desta quinta-feira (13), tenha caído de uma escada. Em entrevista à apresentadora Luciana Gimenez em 2013, o artista contou que tinha problemas de visão e que já havia passado por três transplantes de córnea — este, inclusive, era o motivo para estar sempre de óculos escuros, segundo ele.

O cantor foi encontrado morto dentro da própria casa em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do estado, o caso foi registrado como morte suspeita.

Nahim chegou a realizar três transplantes de córnea. Em participação no "Luciana by Night", programa que era exibido pela RedeTV!, ele contou:

"Eu uso óculos escuros há algum tempo. Todo mundo consegue fazer, no máximo, dois transplantes de córnea, porque temos dois olhos. Eu fiz três". Nahim acrescentou: "Para manter o mistério, uso óculos escuros".

De acordo com o artista, o primeiro procedimento foi realizado no final da década de 1980. À época da entrevista, ele disse que ainda fazia acompanhamento médico.

Em 2021, Nahim ainda precisou passar por uma cirurgia na córnea direita. Naquele ano, ele corria o risco de perder totalmente a visão do olho direito. Enquanto isso, o olho esquerdo já apresentava problemas.

