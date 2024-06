Reprodução/Instagram Quais as músicas de Nahim? Relembre os sucessos do cantor

Na manhã desta quinta-feira (13), o cantor Nahim foi encontrado morto em casa , em Taboão da Serra, São Paulo. O artista fez sucesso nos anos 80, através das participações em programas de auditório.

Ao longo da carreira, ele gravou 14 álbuns e 86 músicas. Nahim chegou a ganhar o quadro 'Qual a música?', no Programa do Silvio Santos. Nahim também participou de diversos programas televisivos, incluindo o reality show "A Fazenda", da TV Record, com a ex-esposa Andreia Andrade .

Entre os grandes hits do cantor estão "Dá coração", "Taka taka" e "Coração de melão".

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a morte de Nahim será inicialmente tratada como morte suspeita.

