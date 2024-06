Reprodução Instagram - 13.6.2024 Nahim em programas do SBT

A apresentadora Patrícia Abravanel usou as redes sociais nesta quinta-feira (13) para desabafar sobre a morte do cantor Nahim. O artista já participou de vários programas do SBT , a exemplo do “Qual é a Música” e do “Programa Silvio Santos”.



“A vida é um sopro. Estivemos juntos uma semana atrás, no dia 6 de junho, gravando o Qual é a Música do Programa Silvio Santos que você tanto amava. Não conseguimos acreditar no que aconteceu”, iniciou a filha de Silvio Santos.



“Por tantos anos você honrou o SBT e abrilhantou o Programa Silvio Santos com seu talento e carisma. Sua presença inesquecível no Cante Se Puder e no Cantando em Família nos trouxe momentos de muita alegria e emoção. Agradecemos por cada instante compartilhado e por todas as memórias que ficam em nossos corações. Descanse em paz”, acrescentou.





Falecimento

Nahim foi encontrado morto nesta quinta-feira (13), em Taboão da Serra, em São Paulo. Segundo autoridades, ele teria caído de uma escada, porém a morte é considerada suspeita.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp