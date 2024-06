Reprodução Instagram - 13.6.2024 Andreia Andrade é ex-esposa de Nahim

A ex-esposa de Nahim, Andreia Andrade, causou polêmica ao afirmar que não vai permitir que a filha mais velha do cantor, Noelle, se despeça do pai. Nahim morreu nesta quinta-feira (13), aos 71 anos. A causa da morte segue em investigação.



O artista e a filha estavam afastados desde 2019, quando Nahim foi preso após ser acusado de desrespeitar uma medida protetiva. Em uma entrevista cedida ao SBT, Andreia afirma: "Não venha. Não vai despedir do pai. Ela não vai entrar. Nem perca tempo."

Nahim comentou a relação conturbada com Noelle em 2023, quando cedeu uma entrevista ao canal Lisa, Leve e Solta. Na ocasião, o cantor afirmou: "Ela lá e eu aqui. A vida é assim. Paguei escola e faculdade. Obrigação de pai. Se formou em direito. Mas ela não foi me visitar quando estive no cadeião."

Em 2019, o artista foi preso após ser denunciado pela ex-esposa, cuja identidade foi preservada, após ele supostamente ter desrespeitado uma medida protetiva ao se aproximar dela durante uma visita.

O cantor foi preso no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros (CDP), zona oeste de São Paulo, mas deixou o local após o juiz conceder um habeas corpus .

Causa da morte

A Polícia suspeita que o cantor Nahim tenha caído de uma escada. Em entrevista à apresentadora Luciana Gimenez em 2013, o artista contou que tinha problemas de visão e que já havia passado por três transplantes de córnea — este, inclusive, era o motivo para estar sempre de óculos escuros, segundo ele.

O cantor foi encontrado morto dentro da própria casa em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do estado, o caso foi registrado como morte suspeita.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp