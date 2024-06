Reprodução/Instagram Quais as músicas de Nahim? Relembre os sucessos do cantor

Nesta quinta-feira (13), morreu o cantor Nahim Jore Elias Júnior, aos 71 anos . A família do artista anunciou que ele será velado em uma cerimônia aberta para que os fãs, amigos e os familiares possam prestar suas condolências e se despedir do cantor.



Uma cerimônia será realizada em na Assembleia Legislativa de São Paulo, na capital paulista, a partir das 20h desta quinta-feira. Essa primeira cerimônia vai se estender até às 10h da próxima sexta-feira (14).

Após o fim do velório, o corpo do cantor será levado e sepultado em Miguelópolis, no interior do estado, cidade em que o cantor nasceu. Ele será sepultado no Cemitério Municipal de Miguelópolis, às 16h, com a cerimônia também aberta ao público.

É esperado que o caixão fiquei na altura do chão para que os animais do cantor possam se despedir do tutor.





Causa da morte

A Polícia suspeita que o cantor Nahim tenha caído de uma escada. Em entrevista à apresentadora Luciana Gimenez em 2013, o artista contou que tinha problemas de visão e que já havia passado por três transplantes de córnea — este, inclusive, era o motivo para estar sempre de óculos escuros, segundo ele.

O cantor foi encontrado morto dentro da própria casa em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do estado, o caso foi registrado como morte suspeita.

