Reprodução/Instagram Recentemente, o ex-marido da modelo assumiu um novo relacionamento

Pelo visto, o Dia dos Namorados de Gisele Bündchen não foi dos melhores. Segundo as informações da revista In Touch Weekly, a modelo gaúcha teria posto um fim no relacionamento com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

A revista norte-americana afirma que o casal teria se afastado poucos meses após o namoro ser revelado, após a relação esfriar. A fama teria incomodado Joaquim, que não lidou bem com tanta exposição.

"Os holofotes foram demais para ele. Joaquim é um cara normal. Ele não está acostumado com toda a atenção que recebia”, afirma uma fonte à publicação.

Segundo a revista, a loira teria culpado o ex-marido, o jogador Tom Brady, pelo fim do relacionamento, devido a uma piada em um programa de TV. “Ela atribui a culpa ao Tom. Ao concordar em fazer o programa, ele basicamente colocou um alvo nas costas de Joaquim”.

Tom Brady e um novo amor

Parece que a fila andou para Tom Brady. De acordo com o Glow News, o ex-marido de Gisele Bündchen está namorando a brasileira, Isabella Settanni, a primeira após o fim do casamento com a modelo.

Isabella Particelli Settanni é filha dos empresários Junior Settanni e Carla Settanni, e ganhou notoriedade nas redes sociais em 2014, quando viveu um relacionamento com o surfista, Gabriel Medina.

Vale ressaltar que Tom Brady não assumi um relacionamento desde o fim do casamento com Gisele Bündchen , em outubro de 2022. Já a modelo, anunciou publicamente o namoro o professor de jiu-jitsu, Joaquim Valente.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp