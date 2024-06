Reprodução/Instagram Fabiana Justus mostra passeio ao ar livre com filhos: "Aos poucos, a vida vai 'voltando'"

Em tratamento contra a leucemia, Fabiana Justus comemorou um passeio ao ar livre que fez no sábado (8) com os filhos. No Instagram, a influenciadora abriu o álbum de fotos da ida ao parque e fez uma reflexão sobre a nova rotina com os pequenos.

"Hoje fiz um passeio ao ar livre e me senti tão bem! As meninas ficaram tão felizes de estarem comigo fora de casa... Foi muito especial. E assim, aos poucos, a vida vai 'voltando'...", contou Fabiana, que é mãe das gêmeas Sienna e Chiara, de cinco anos, e de Luigi, de nove meses.

No post, ela também dividiu detalhes do quadro de saúde. "Ainda tem um longo caminho de cuidados pela frente, mas como eu sempre digo, sigo comemorando as vitórias ao longo do processo! Aquela famosa frase: 'A vida é uma jornada, e não um destino!'. Bora curtir essa jornada maravilhosa da maneira que eu puder!".

