Reprodução/Instagram 4 pedidos de namoro e casamento dos famosos que deram o que falar

Com o mês dos namorados a todo vapor, o que podemos esperar do mundo dos famosos são pedidos de namoro e casamento do mais simples aos mais extravagantes. Pensando nisso, o iG Gente relembra 4 oficializações de relacionamentos das celebridades. Confira!

Viih Tube e Eliezer

Em 2022, o influenciador surpreendeu a então 'ficante' com um pedido de namoro completamente romântico . O ex-BBB preparou uma surpresa ao levar a amada a uma cabana bolha localizada em Araçoiaba da Serra, em São Paulo. Na época, o preço da diária saia por R$1.600 .

Murilo Huff

Quem também resolveu surpreender no pedido de namoro foi o cantor Murilo Huff. Ele usou um jatinho particular para levar a influenciadora Gabriela Versiani até a cidade natal dela para oficializar o namoro ao lado da família dela. No local, o artista decorou o quintal com velas e uma mesa posta.

Pocah

Um dia após a eliminação do BBB 21, a cantora foi pedida em casamento por Ronan Souza ao vivo no café da manhã com Ana Maria Braga, no Mais Você. O empreendedor fez questão de joelhar e se declarar para a amada.

Ludmilla

A cantora pegou não só a então namorada de surpresa como os fãs ao preparar uma festa de casamento no mesmo dia do pedido. Ludmilla pediu para que a amada se arrumasse para um encontro com amigos, mas acabou se deparando com a família pronta para comemorar a união das duas.

Viih Tube e Eliezer estão casados e são pais de Lua, e estão esperando o segundo filho, Ravi Reprodução/Instagram Murilo Huff pediu Gabriela Versiani em namoro em 2023 Reprodução/Instagram Pocah foi surpreendida com o pedido de casamento ao vivo Reprodução/Instagram Ludmilla e Brunna Gonçalves oficializaram a relação em 2019 Reprodução/Instagram





