Agressão e traição: ex de Lucas Souza revela sobre vídeo íntimo vazado

O designer Laéllyo Mesquita se manifestou sobre o vazamento do vídeo íntimo com Lucas Souza. Neste sábado (8), o influenciador revelou suspeitas de quem teria exposto o conteúdo privado e também indicou ter vivido conturbações durante o relacionamento secreto com o ex-peão de "A Fazenda".

Através dos Stories do Instagram, Laéllyo Mesquita lamentou o vazamento do vídeo que reúne diversos momentos de casal ao lado do ex-militar. Apesar disso, ele diz estar com a consciência tranquila, afirmando que nunca expôs o antigo companheiro.

"Quem fez esse vídeo foi o próprio Lucas, quando a gente estava junto, estávamos bem, e assim como ele confiou e eu confiei, as pessoas que estão em casa também tem amigos, tem colegas e pessoas que confiam, que você compartilha coisas quando você está bem. Foi isso que aconteceu e acabaram usando de má-fé, resolveram compartilhar esse vídeo antigo agora", apontou a desconfiança de amigos.

Laéllyo Mesquita revelou que o relacionamento com Souza durou cerca de seis meses, antes do reality show "A Fazenda 15". Ele também afirmou que durante o romance a dupla conviveu nas respectivas cidades e com familiares.

"Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu estou de estou triste, mas eu estou de alma lavada, cabeça limpa, porque eu sei que tudo que eu tinha para fazer eu fiz. Eu nunca revelei a sexualidade do Lucas, nunca expus nada, nossa relação. A gente passou um certo período de quase 6 meses juntos, fiquei em São Paulo, foi para minha casa, fui para Curitiba. Tudo. Nunca expus nada na internet, exclusivamente nada em respeito a ele, em respeito à família dele, em respeito porque era um relacionamento entre nós dois".

O designer contou que Jaquelline Grohalski, campeã de "A Fazenda 15" e ex-namorada de Lucas, teria lhe abordado surpresa sobre ele nunca ter vazado o relacionamento com o ex-militar.

"E nunca fiz isso, sabe? Jamais fiz isso. Eu já tive oportunidades quando ele estava no reality, poderia ter mandado vídeos, o que se passou na minha relação com Lucas, de traição, de agressão, de tudo o que passou. [Isso], quem sabe sou eu que vivi, entendeu? Eu e ele. Nunca vim aqui para poder expor nada. Agora não vou admitir ninguém chegar no meu direct ou no meu WhatsApp, querer vir me ameaçar e querer vir mandar mensagem denegrindo a minha imagem", destacou.

Laéllyo reafirmou que amigos dele e de Lucas tiveram acesso ao vídeo vazado. Ele também revelou que já ofereceram dinheiro para que ele expusesse o relacionamento com o ex-militar.

"Recebi propostas de dinheiro para poder tentar prejudicá-lo e nunca aceitei. Então, não fui eu que soltei o vídeo, inclusive, foi o Lucas quem fez, quem mandou para mim e que o vídeo vazou agora, entendeu? Eu estou muito bem, muito de consciência limpa", completou.

O designer de moda finalizou a declaração se solidarizando com Lucas Souza, que no sábado (8) foi levado à emergência após sintomas de crise de ansiedade. Laéllyo também indicou que polêmicas mais graves envolvendo o relacionamento com o ex-militar poderiam ter sido vazadas.