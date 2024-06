Reprodução/Instagram Ana Hickmann foi quem tomou a iniciativa de beijar Edu Guedes pela primeira vez

Ana Hickmann foi quem teve a iniciativa no primeiro beijo com Edu Guedes. O casal, que passará o primeiro Dia dos Namorados juntos neste ano, respondeu a um quizz e abriu curiosidades sobre o namoro em um vídeo publicado nesta terça-feira (11).

"Ele foi me dar um beijo de tchau e eu virei o rosto e roubei um beijo", confessou Ana, ao ser questionada sobre quem tomou a iniciativa de beijar pela primeira vez. "Foi um beijo roubado", completou ela, aos risos.

Os dois também afirmaram que o primeiro date do casal aconteceu em janeiro. Ana e Edu assumiram o romance publicamente em março, após a apresentadora anunciar o fim do casamento de 25 anos com Alexandre Correa.

Nesta semana, Ana e Edu comunicaram que irão morar juntos. O casal contou a novidade em uma publicação conjunta nas redes sociais e mostrou detalhes do novo lar.

"Sejam muito bem-vindos à nossa futura casa! Em breve, ela estará cheia de amor, de histórias e criaremos juntos memórias para uma vida toda. Não vejo a hora de ver todos os ambientes prontos! Estamos realizando um sonho", dizia a legenda do post.

