Reprodução: Instagram Casal comemorou data romântica nesta terça (11)

O apresentador Otaviano Costa comemorou nesta terça (11) o Dia dos Namorados e homenageou a mulher Flávia Alessandra com um café da manhã especial. No vídeo postado pelo casal, Costa aparece fazendo ovos para a amada e montando a mesa para celebrar o casamento com a atriz.

"Dia dos Namorados antecipado na casa dos Costas! Fiz um café da manhã surpresa (não tão surpresa) prara o meu amor com muito amor e laticínios. O amor está nos atos e não nas coisas! (Meu jeito de dizer que não comprei presente, gastamos tudo na sua festa de aniversário)", justificou ele.





"Feliz quase Dia dos Namorados!", desejou o apresentador. Isso porque a data é comemorada, no Brasil, no dia 12 de junho. O marido da artista explicou no vídeo que não estará em casa no dia do feriado romântico, por isso decidiu comemorar nesta terça (11).

Nos comentários da publicação, os fãs do casal elogiaram a dedicação do apresentador. "Vocês são demais", elogiou um seguidor. "Que fofo!! Foi feito com muito amor, com.certeza ficou ótimo", acrescentou um segundo. "Ah, que lindo...a intenção já valeu demais", comentou um terceiro.

