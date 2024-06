Reprodução Gracyanne Barbosa revela o verdadeiro motivo da separação de Belo

A musa fitness Gracyanne Barbosa abriu o coração sobre como tem sido a vida após o divórcio com o cantor de pagode Belo , com quem foi casada por 16 anos. A influenciadora digital afirma que está se preparando para passar o Dia dos Namorados solteira, e que no momento está em processo de luto.



"Depois de 16 anos, será meu primeiro Dia dos Namorados solteira. Confesso que não parei para pensar muito sobre isso. Estarei em São Paulo trabalhando a semana toda, inclusive no dia 12. O trabalho tem sido um dos pilares que tem me ajudado a manter minha mente sã", afirma Gracyanne em entrevista ao Gshow.

Ela continua: "Mas, mesmo sozinha e sendo apenas um dia simbólico, sempre uso uma lingerie especial no Dia dos Namorados. Gosto de me sentir poderosa".

A fala da musa veio após rumores de uma possível reconciliação do ex-casal . A informação, no entanto, não foi confirmada pela influencer: "Toda separação é difícil. Afinal, estamos falando de vidas, de amor, família, envolve muita coisa, pessoas, projetos, sonhos e o principal: sentimentos! Tenho me apegado muito a Deus, Ele tem me sustentado, secou minhas lágrimas e está me ensinando dia a dia a passar por isso".

"Agora, estou no meu processo de cura, de recomeço, abraçando a mim mesma e ocupando a mente com aquilo que gosto de fazer que é trabalhar. Também estou aproveitando a companhia de pessoas que amo e dos meus cachorros", completa Gracyanne.

Vida de solteira

A musa afirma que recebe muitas cantadas através das redes sociais , coisa que não imaginava que iria acontecer: "No mesmo dia que anunciamos a separação, recebi muitas mensagens, de pessoas até que eu nem imaginava. Tem de homens, mulheres, pessoas próximas, gente da mídia, recebi vários presentes e flores de alguém que ainda não se identificou."

Segundo Gracyanne, ela lida com os flertes "numa boa", mas é categórica em dizer que está "solteira, porém não disponível". A influencer, inclusive, diz que não tem feito relações sexuais e que está sentindo "muita falta": "Mas acredito que quando a mulher se conhece, consegue encontrar um jeito de sentir prazer, de se satisfazer de alguma maneira, então sempre rola aquele brinquedinho (risos)".

"É complicado falar, cada pessoa tem seu jeito. Sou a favor do sexo e que as pessoas façam do jeito que acharem melhor. O importante é fazer, se sentir bem, ser feliz e ter prazer. Claro que se você estiver em um relacionamento, conhecer bem a pessoa, tudo se torna melhor. Dá para fazer muita coisa boa juntos", finaliza.

