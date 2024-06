Reprodução/Instagram Ana Hickmann anuncia que vai morar com Edu Guedes





Ana Hickmann e Edu Guedes compartilharam nas redes sociais a casa onde irão morar juntos. Em uma publicação conjunta, eles revelaram detalhes do novo lar.

"Sejam muito bem-vindos a nossa futura casa! Em breve ela estará cheia de amor, de histórias e criaremos juntos memórias para uma vida toda. Não vejo a hora de ver todos os ambientes prontos!!! Estamos realizando um sonho". O casal, que começou a se relacionar em janeiro deste ano, oficializou o namoro em março, após Ana anunciar o término de seu casamento de 25 anos com Alexandre Correa. Ana e Edu são colegas de trabalho e mantinham uma amizade de mais de duas décadas.





Relacionamento

Ana é mãe de Alezinho, de 10 anos, fruto de seu relacionamento com Alexandre. O pedido de divórcio foi feito com base na lei Maria da Penha. Em novembro de 2023, a apresentadora de 43 anos registrou um boletim de ocorrência contra o ex-marido por lesão corporal e violência doméstica.

Edu Guedes, de 50 anos, é pai de Maria Eduarda, de 15 anos, fruto de seu relacionamento com Daniela Zurita, que terminou em 2012. Antes, ele foi casado com a apresentadora Eliana.