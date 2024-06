Reprodução/Instagram Giovanna Antonelli coloca o bumbum para jogo após tratamento contra celulites

Giovanna Antonelli deixou os fãs sem fôlego ao abrir o álbum de fotos "esquecidas" na galeria do celular. A atriz relembrou uma série de momentos descontraídos por meio de uma publicação no Instagram e arrancou elogios dos seguidores.

São várias fotos em que Gio Antonelli aparece renovando o bronze, mostrando o look em uma selfie no espelho, curtinho a companhia de seu mascote de quatro patas e mais. "Achados do álbum", escreveu a atriz na legenda do post.

Em um dos cliques, ela ainda coloca o bumbum para jogo, enquanto aproveita a vista de sua varanda. Recentemente, a musa fez um procedimento para tratar celulites na região e tonificar os glúteos.

Nos comentários, os fãs se derreteram com os registros. "Esses achados que amamos", escreveu uma seguidora. "Não tava preparada para essas fotos, Gio", revelou outra. "Uma deusa mesmo", se declarou mais uma.

Confira a galeria de fotos publicadas pela atriz abaixo:

