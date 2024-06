Reprodução: Instagram Modelo respondeu às críticas que recebe por ser nepobaby

Sasha Meneghel , filha da apresentadora Xuxa , respondeu comentários a respeito de ser nepobaby devido ao parentesco com a loira na tarde desta segunda-feira (10). O termo se refere aos filhos de pessoas famosas, que muitas vezes conseguem trabalhos e aclamações em projetos por conta do seu parentesco.

A jovem estreou nesta segunda (10) o desfile da sua marca Mondepars. Ao ser perguntada sobre ser associada à mãe, Sasha Meneghel reconheceu o privilégio que possui.

Sasha Meneghel apresentou hoje o desfile de sua marca Mondepars. Mas o que ela pensa sobre os críticos que a chamam de Nepobaby? Vem descobrir no video! pic.twitter.com/aw5Pp9aznu — FFW Fashion Forward (@FFWoficial) June 10, 2024

"Eu sou a nepobaby! Eu reconheço que eu tenho privilégios, eu tenho privilégio imenso de poder juntar tanta gente aqui, por contatos que, naturalmente, eu recebi na minha vida por ser uma nepobaby.", se justificou.

Bruna Marquezine , João Guilherme e Xuxa foram alguns dos famosos que compareceram ao evento de Sasha Meneghel. O marido da modelo, João Lucas , também estava presente no local. A filha da apresentadora é formada em Moda, na Escola de Desenho Parsons, nos Estados Unidos. Após se casar com o cantor em 2021, a jovem voltou para o Brasil e, desde então, mora em São Paulo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.