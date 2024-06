Reprodução Instagram - 18.1.2024 João Lucas, marido de Sasha Meneghel

Marido de Sasha Meneghel e genro da Rainha dos Baixinhos, o cantor João Lucas rebateu uma crítica que recebeu nas redes sociais sobre usar maquiagem. O músico estava em São Luís, no Maranhão, para se apresentar em um evento junino.





"Daqui a pouco está usando maquiagem", ironizou uma internauta nos comentários de uma postagem feita pelo artista. Após a crítica recebida, João Lucas decidiu responder a usuária do Instagram e afirmou que já fazia uso de maquiagem e entregou que a esposa o maquiava.





"Daqui a pouco não, eu já uso [maquiagem] com frequência. Inclusive, é a Sasha quem faz em mim", respondeu o genro de Xuxa, que se apresentou no "São João da Thay" deste ano. O músico já estava há 2 anos longe dos palcos e sem fazer shows.





Durante o evento promovido pela influencer Thaynara OG, João Lucas homenageou a sogra. O marido de Sasha surpreendeu os convidados quando começou a cantar "Lua de Cristal", um dos hits que ficaram eternizados na carreira da Rainha dos Baixinhos.

