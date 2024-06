Reprodução/Youtube Preta Gil revela aborto de dois filhos com o ex-marido

A artista Preta Gil tranquilizou os fãs nesta segunda-feira (10) após vir às redes sociais comentar o seu estado de saúde. A cantora recebeu alta hospitalar após ficar três dias internada para tratar uma infecção urinária causada por um cálculo renal. Preta foi hospitalizada na última sexta-feira (7), cancelando a participação que faria na festa São João da Thay alegando "questões de saúde".



Nas redes sociais, a filha de Gilberto Gil afirma: "Recebi alta e estou muito feliz de estar em casa, estar em casa tudo é melhor. Vou me instalar, chegar direito e depois faço um vídeo explicando tudo direitinho para vocês. O que eu tenho, o que fiz no hospital e o que vou me fazer nos próximos dias pra me recuperar", informou.

Preta estava acompanhada do amigo e apresentador Gominho. O ex-participante d'A Fazenda foi a pessoa que a acompanhou durante o tratamento de câncer no intestino em 2023. Preta informou: "Hoje ele vai apresentar o TVZ no meu lugar".

Mais cedo, a madrasta de Preta, Flora Gil, havia informado em uma entrevista à Quem que a artista receberia alta hoje : "Preta já está com alta. Ela teve uma pedrinha [no rim], um cálculo renal, que resolveu rápido, graças a Deus".

